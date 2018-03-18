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В Самаре на пересечении Мичурина и Клинической снесли ларьки
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В Самаре на пересечении Мичурина и Клинической снесли ларьки 

63.ru 7 часов назад
Фото: 63.ru
В Самаре вдоль улицы Мичурина рядом с пересечением с Клинической демонтировали торговые ларьки. Об этом 63.ru сообщили местные жители.
Очевидно, хозяева киосков установили павильоны здесь незаконно. А Мичурина — одна из улиц, по которой будет проходить гостевой маршрут во время чемпионата мира по футболу.
— В ларьках торговали продуктами, готовыми обедами от одной из местных кулинарий. Также тут располагался киоск обувщика и изготовителя ключей на заказ, — рассказали 63.ru самарцы.
В последние несколько лет городские власти активно ведут работу по демонтажу незаконных рекламных конструкций и торговых объектов.
Многие случаи дошли до суда. Один из самых резонансных процессов — тяжба мэрии с владельцами рынка на пересечении Авроры и Аэродромной.
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