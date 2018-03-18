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Росатом отмечает высокую явку на президентских выборах в Сосновом Бору
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Росатом отмечает высокую явку на президентских выборах в Сосновом Бору 

Ivyborg.ru 7 часов назад
Явка на выборах президента РФ в городах-спутниках АЭС в России превышает среднюю по их регионам, сообщил официальный представитель госкорпорации «Росатом».
«По данным на 15.00, в Мурманской области в городе Полярные Зори, рядом с которым действует Кольская АЭС, проголосовать пришли 60,48% от списочного состава избирателей, при этом средняя явка по области на тот момент была 48,5%. В городе Десногорске в Смоленской области, рядом с которым расположена Смоленская АЭС, явка составила 59,67% при средней явке по области в 46,6%. В Сосновом Бору, городе-спутнике Ленинградской АЭС, явка составляла 52,9%, а по Ленинградской области в среднем — 43,2%", — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что по итогам голосования в городе Билибино (Чукотский край) рядом с Билибинской АЭС проголосовало свыше 75% избирателей.
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