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В санатории «Красноусольский» отдыхающие смогли проголосовать на выборах президента России
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В санатории «Красноусольский» отдыхающие смогли проголосовать на выборах президента России 

Башкирское спутниковое телевидение 7 часов назад
Фото: Башкирское спутниковое телевидение
В Гуфурийском районе вместе с местными жителями президента Российской Федерации выбирают и отдыхающие санатория «Красноусольский».
Вазиля Хайруллина, отдыхающая: «Приехали сюда из Чегмагушевского района отдыхать. Времени было очень мало. За полчаса нам оформили заявление. Знали, что будем голосовать здесь».
Адип Хайруллин, отдыхающий: «Выборы имеют большое значение. Президент будет усиленно работать, люди будут хорошо жить».
В списках избирателей на данном участке — 828. Из них 115 — отдыхающие.
Инна Пестрякова, председатель УИК №1670: «Самый пик голосования был у нас в утренние часы. Потому что у нас находятся два предприятия — детский санаторий и санаторий „Красноусольский“. Люди работают круглосуточно и поэтому они решили проголосовать утром и с чистой совестью работать дальше. Основная часть уже проголосовали. На выборы люди приходят с позитивным, веселым, праздничным настроением. Приходят с бабушками, с дедушками, с детьми, с внуками, фотографируются на фоне атрибутики».
Как и на предыдущих участках, здесь выборы также проходят без нарушений. Об этом рассказали наблюдатели, которые здесь присутствуют.
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