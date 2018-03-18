В санатории «Красноусольский» отдыхающие смогли проголосовать на выборах президента России

В Гуфурийском районе вместе с местными жителями президента Российской Федерации выбирают и отдыхающие санатория «Красноусольский».

Вазиля Хайруллина, отдыхающая: «Приехали сюда из Чегмагушевского района отдыхать. Времени было очень мало. За полчаса нам оформили заявление. Знали, что будем голосовать здесь».

Адип Хайруллин, отдыхающий: «Выборы имеют большое значение. Президент будет усиленно работать, люди будут хорошо жить».

В списках избирателей на данном участке — 828. Из них 115 — отдыхающие.

Инна Пестрякова, председатель УИК №1670: «Самый пик голосования был у нас в утренние часы. Потому что у нас находятся два предприятия — детский санаторий и санаторий „Красноусольский“. Люди работают круглосуточно и поэтому они решили проголосовать утром и с чистой совестью работать дальше. Основная часть уже проголосовали. На выборы люди приходят с позитивным, веселым, праздничным настроением. Приходят с бабушками, с дедушками, с детьми, с внуками, фотографируются на фоне атрибутики».

Как и на предыдущих участках, здесь выборы также проходят без нарушений. Об этом рассказали наблюдатели, которые здесь присутствуют.