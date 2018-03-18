Международный наблюдатель из Ирана выступил с резким заявлением о русофобии

«Если народ не безразличен к своему будущему, как российский народ, то никакие санкции, никакие другие трудности не страшны», — приводит его слова «Псковская правда».

Изанлу Хассан Абдолали отметил, что в Россию на выборы президента приехали около 1400 наблюдателей из 87 стран мира. Это, по его мнению, свидетельствует об открытости и толерантности государства.

«Россия так собирается показать мировому сообществу, что антироссийская полтика и русофобия, которую придумали несколько стран, недействительна и другие нации не верят в эту политику», — сказал наблюдатель.

Он добавил: «Такая политика не только против России, но и против тех стран, которые не хотят подчиниться им».