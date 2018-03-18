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Международный наблюдатель из Ирана выступил с резким заявлением о русофобии
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Международный наблюдатель из Ирана выступил с резким заявлением о русофобии 

РИА «ФедералПресс» 7 часов назад
«Если народ не безразличен к своему будущему, как российский народ, то никакие санкции, никакие другие трудности не страшны», — приводит его слова «Псковская правда».
Изанлу Хассан Абдолали отметил, что в Россию на выборы президента приехали около 1400 наблюдателей из 87 стран мира. Это, по его мнению, свидетельствует об открытости и толерантности государства.
«Россия так собирается показать мировому сообществу, что антироссийская полтика и русофобия, которую придумали несколько стран, недействительна и другие нации не верят в эту политику», — сказал наблюдатель.
Он добавил: «Такая политика не только против России, но и против тех стран, которые не хотят подчиниться им».
Напомним, сегодня столетняя жительница Пскова проголосовала в школе, где работала четверть века.
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