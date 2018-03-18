У избирательных участков в Голландии собрались толпы россиян

«Проходи, проходи, с маленькими детьми без очереди!», — раздается русская речь в голландской столице — Амстердаме . Женщина с коляской пробирается к началу очереди, минуя часовое ожидание.

«Ничего себе! Это очередь на выборы!», — объясняет девушка в розовой шубе своей маленькой дочери.

Нидерландах россияне 18 марта пришли на избирательные участки, чтобы отдать свой голос за кандидата на должность президента России. Всего таких участков два: в Амстердаме, в здании Торгового представительства России , и в Гааге — в российском посольстве. Русские экспаты удивлены ажиотажем на выборах, с которым столкнулись в этом году. Такие длинные очереди на голосование в Нидерландах и наряд полиции, которая дежурит рядом с избирательным участком, они видят впервые, передает корреспондент «МИР 24».

Избирательный участок в Амстердаме работает с 10:30 до 20:00 по местному времени, и уже буквально с самого открытия рядом с ним выстроилась длинная очередь. Проголосовать пришли абсолютно разные категории граждан: россияне, у которых уже есть голландский паспорт, недавно переехавшие в Голландию граждане, бизнес-путешественники и обычные туристы.

«Это мои вторые выборы президента России в Нидерландах. Я живу в Амстердаме уже 10 лет. Почему я хожу на выборы? Несмотря на то, что я уже гражданка Голландии, важные политические события, которые происходят в России, меня волнуют. Я слежу за новостями, голосую, потому что это важно. Возможно, еще и потому, что я до сих пор связана с Россией, моя работа непосредственно все-таки больше связана с родиной, а не с Голландией. Но такую очередь, как сегодня, я вижу впервые. В 2012 году было мало людей, и не было полиции. Для Амстердама такое количество сотрудников правоохранительных органов вообще удивительно, потому что здесь такой наряд на улицы выходит только в крайнем случае. Возможно, в этом году они ждут какой-то провокации. Интересно, будут ли здесь ваши местные коллеги — голландские журналисты тоже задавать вопросы», — сказала Светлана.

Надо сказать, что зарубежные журналисты не заставили себя долго ждать. Они активно общались с избирателями, но только не представлялись в качестве сотрудников СМИ.

«А почему вы так долго стоите здесь? Здесь что-то национальное русское происходит? Выборы, правда, ничего себе?! А за кого вы будете голосовать?», — с недоумением на лице спрашивал мужчина с торчавшим из кармана фотоаппаратом избирателей в очереди на улице.

Между прочим, не испугали русских избирателей и «морозы», которые пришли в Нидерланды как раз в минувшую пятницу. С +10 градусов температура опустилась до 2 градусов ниже нуля. Для страны в это время года — это небывалое похолодание. Многие прямо из очереди шли погреться в кафе и возвращались, остающимся носили чай из ближайших кафешек.

«Я живу в Нидерландах 4 года, но работаю непосредственно в международном проекте в интересах России, поэтому прийти на выборы для меня — это мой гражданский долг», — сказал корреспонденту «МИР 24» Михаил.

Напомним, в 2017 году Госдума утвердила новую систему голосования «мобильный избиратель». Теперь русским гражданам за рубежом не надо брать открепительные талоны, даже если они находятся за границей в качестве туристов. Для того чтобы проголосовать в Амстердаме, достаточно было показать на входе российский паспорт. Гражданам России, временно находящимся на территории Нидерландов, надо было также назвать адрес регистрации по месту жительства. Кстати, не нужно было брать открепительные листы и в России, если избиратель хотел отдать голос не по месту регистрации, а по месту фактического пребывания, достаточно было заполнить заявление на портале Госуслуг, в МФЦ или местном избиркоме.

«Я в Нидерландах с рабочей поездкой. Как бы банально ни звучало, но проголосовать для меня — это долг. Мне повезло, что все в шаговой доступности здесь, я просто сел на велосипед и приехал. Правда, до этого получил открепительный лист у себя в Калининграде . Не могу сказать за всю Россию, но у нас в Калининграде голосуют почти все. А в деревнях и подавно, и делают это они не потому, что их кто-то заставил, а добровольно», — поделился мнением Алексей.

Среди россиян, которые живут за рубежом, все больше тех, кто не исключает возможности в будущем вернуться на родину.

«Я живу в Амстердаме полгода и работаю на международную компанию, которая абсолютно не связана с Россией. То есть, по сути, лично на меня выборы в России никакого влияния не оказывают, но они влияют на моих родственников и друзей, которые остались в России. Я уверен, что нужно ходить голосовать, потому что обычно явка слишком низкая. Более того, я не знаю, сколько я, например, еще буду жить в Голландии и за рубежом вообще. Может быть, в будущем я вернусь в Россию», — сказал 30-летний Михаил.

Напомним, 18 марта в России проходят выборы президента. Избирательные участки в стране работают с 8 утра до 20:00.