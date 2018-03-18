Абсолютное большинство протоколов УИК введут в ГАС «Выборы» до 03:00 мск 19 марта

МОСКВА , 18 марта. / ТАСС /. Абсолютное большинство протоколов участковых избирательных комиссий (УИК) введуь в ГАС «Выборы» с 02:00 до 03:00 мск понедельника. Об этом сообщил журналистам зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

"Мы предполагаем, что абсолютное большинство протоколов участковых избирательных комиссий будет введено между 2 и 3 часами ночи. Обычно это бывает к утру, но учитывая технологии, которые мы применяем, цифровые каналы связи, QR-коды, КОИБы, мы ожидаем, что уже к 2 часам ночи мы будем иметь максимально большое количество", — сказал он. Булаев уточнил, что к этому времени еще не будут введены данные протоколов ряда зарубежных участковых комиссий. «Но 99% с какой-то долей мы будем иметь к двум часам», — подчеркнул он. Как только последний протокол УИК будет введен в ГАС «Выборы», станет понятна итоговая явка на выборы и предварительные результаты голосования.