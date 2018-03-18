Ещё
Абсолютное большинство протоколов УИК введут в ГАС «Выборы» до 03:00 мск 19 марта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Абсолютное большинство протоколов УИК введут в ГАС «Выборы» до 03:00 мск 19 марта 

ТАСС 7 часов назад
Фото: ИА PenzaNews
МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Абсолютное большинство протоколов участковых избирательных комиссий (УИК) введуь в ГАС «Выборы» с 02:00 до 03:00 мск понедельника. Об этом сообщил журналистам зампредседателя ЦИК Николай Булаев.
"Мы предполагаем, что абсолютное большинство протоколов участковых избирательных комиссий будет введено между 2 и 3 часами ночи. Обычно это бывает к утру, но учитывая технологии, которые мы применяем, цифровые каналы связи, QR-коды, КОИБы, мы ожидаем, что уже к 2 часам ночи мы будем иметь максимально большое количество", — сказал он. Булаев уточнил, что к этому времени еще не будут введены данные протоколов ряда зарубежных участковых комиссий. «Но 99% с какой-то долей мы будем иметь к двум часам», — подчеркнул он. Как только последний протокол УИК будет введен в ГАС «Выборы», станет понятна итоговая явка на выборы и предварительные результаты голосования.
ТАСС: последние новости
"Ночь выборов - 2018". Видеотрансляция Участники Делового форума предпринимателей Камчатки обсудят проблемы бизнеса в ДФО Общественные наблюдатели проконтролируют каждый избирательный участок в ПФО
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал об изменениях в правительстве183
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина277
Путин получил первое поздравление с победой на выборах53
Путин отреагировал на ситуацию с голосованием на Украине33
Актер Добронравов госпитализирован44
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение