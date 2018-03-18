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Жители Ртищево голосуют за свой парк, сквер и стадион
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Жители Ртищево голосуют за свой парк, сквер и стадион 

АиФ 7 часов назад
Фото: АиФ
Сегодня, 18 марта, жители Ртищево смогли впервые проголосовать за общественную территорию, которую благоустроят в 2018 году. На избирательные участки люди шли семьями. Кто-то уже знал, за какой проект голосовать, а кто-то знакомился с вариантами с помощью стендов с эскизами дизайн-проектов. Из свыше 100 самых разных объектов города в список попали несколько: городской парк культуры и отдыха, стадион «Локомотив», сквер Сиреневый, сквер Космонавтов, спортивная площадка в Сердобском проезде.
— Наш парк — хороший пример того, как инициатива людей привела к заметному и очень хорошему результату, — рассказала Светлана Сёмкина. — Теперь здесь есть удобные скамьи, дорожки, освещение, зона отдыха возле фонтана. Считаю, что в этом году благоустройство парка следует продолжить. И поэтому сегодня проголосовала именно за эту городскую территорию.
Жители предложили разбить новые клумбы, продумав цветовое оформление парковых зон. Кроме того люди просили установить тут карусель и малые архитектурные формы.
— Работу, которая была проделана в прошлом году в городском парке, нельзя не заметить, — рассказала Екатерина Коваленко. — Мы часто всей семьей приходим туда прогуляться и отдохнуть. Сегодня мы проголосовали именно за парк, потому что считаем, что необходимо продолжить эти работы и благоустроить всю территорию парка. Предложенный дизайн-проект нам понравился.
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