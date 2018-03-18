Железнодорожные грузовые маршруты Китай-Европа продлены до Вьетнама

Чунцин , 18 марта / Синьхуа / — Железнодорожные грузовые маршруты Китай-Европа начали продлеваться в направлении Юго-Восточной Азии. Это произошло после того, как один из вернувшихся в Китай составов 16 марта сделал короткую остановку в городе Чунцин /Юго-Западный Китай/ и продолжил свой путь во Вьетнам

Данный состав сделал остановку в Чунцине, чтобы забрать включающий техническое оборудование и промышленные материалы груз перед отправкой во вьетнамскую столицу Ханой через таможенный пункт Пинсян в Гуанси-Чжуанском автономном районе.

Планируется, что на обратном пути поезд заберет вьетнамскую продукцию, включая тропические фрукты, рис, кофе и морепродукты, а также электронную продукцию размещенных во Вьетнаме фабрик мировых производителей.