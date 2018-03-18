Ещё
Железнодорожные грузовые маршруты Китай-Европа продлены до Вьетнама
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Железнодорожные грузовые маршруты Китай-Европа продлены до Вьетнама 

ИА Синьхуа 7 часов назад
Чунцин, 18 марта /Синьхуа/ — Железнодорожные грузовые маршруты Китай-Европа начали продлеваться в направлении Юго-Восточной Азии. Это произошло после того, как один из вернувшихся в Китай составов 16 марта сделал короткую остановку в городе Чунцин /Юго-Западный Китай/ и продолжил свой путь во Вьетнам.
Данный состав сделал остановку в Чунцине, чтобы забрать включающий техническое оборудование и промышленные материалы груз перед отправкой во вьетнамскую столицу Ханой через таможенный пункт Пинсян в Гуанси-Чжуанском автономном районе.
Планируется, что на обратном пути поезд заберет вьетнамскую продукцию, включая тропические фрукты, рис, кофе и морепродукты, а также электронную продукцию размещенных во Вьетнаме фабрик мировых производителей.
Первый маршрут перевозок Китай-Европа был запущен в 2011 году между Чунцином и германским Дуйсбургом. С тех пор между Китаем и Европой открылись свыше 50 грузовых железнодорожных маршрутов. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Узбекистан и Россия выразили единое мнение о запуске переговоров между Кабулом и движением "Талибан" В Сиднее закрылся спецсаммит АСЕАН-Австралия Управление КПП Аомэнь на автодорожном мосту Сянган-Чжухай-Аомэнь официально передано САР Аомэнь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал об изменениях в правительстве183
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина277
Путин получил первое поздравление с победой на выборах53
Путин отреагировал на ситуацию с голосованием на Украине33
Актер Добронравов госпитализирован44
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение