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Общественники вместе с преподавательским составом ЯрГУ промониторили ход выборов на 90 процентах участков Ярославля
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Общественники вместе с преподавательским составом ЯрГУ промониторили ход выборов на 90 процентах участков Ярославля 

Портал органов государственной власти Ярославской области 7 часов назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
Мониторинговая группа Общественной палаты региона сегодня проконтролировала ход выборов на 90 процентах участков Ярославля.
— Мы участвовали в уникальном проекте. Наша мониторинговая группа, действующая на основании закона об общественным контроле, была существенно расширена благодаря преподавателям и сотрудникам Ярославского государственного университета имени Демидова. В нее вошли около 200 человек из актива опорного вуза, — рассказала член мониторинговой группы Общественной палаты Ярославской области, и. о. декана факультета социально-политических наук ЯрГУ Татьяна Акопова. — За счет этого по городу Ярославлю мы смогли промониторить порядка 90 процентов участковых избирательных комиссий. Наши представители не находились в течение всего дня на участке, а осуществляли краткосрочное обследование. Считаю, что проект в целом удался. Мы будем внимательно обрабатывать и анализировать полученный опыт.
Как отметила Татьяна Акопова, на некоторых избирательных участках были замечания, в основном касающиеся появления дополнительных сведений на информационных досках. Вся информация будет проверена.
Мобильные группы продолжат свою работу вплоть до 20 часов.
Портал органов государственной власти Ярославской области: последние новости
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