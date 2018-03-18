В центре реконструктивной хирургии госпиталя им. Вишневского ежегодно выполняется более 1,5 тыс. операций

Одним из основных направлений центра является эстетическая хирургия и косметология.

В центре реконструктивной хирургии военного госпиталя им. Вишневского ежегодно выполняется более 1,5 тыс. оперативных вмешательств. Одним из основных направлений центра является эстетическая хирургия и косметология.

Ежегодно здесь выполняется более 1,5 тыс. операций различной степени сложности и направленности — от замещения дефектов тканей любой протяженности, площади и локализации до эстетических операций и косметологиче­ских процедур, связанных с возрастными и конституци­ональными измерениями. Ряд клинических случаев уникален.

В центре проводятся реконструктивно-восстановительные вмешательства любой сложности на верхних и нижних конечностях, а также в восста­новительной хирургии у онкологических больных.