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В центре реконструктивной хирургии госпиталя им. Вишневского ежегодно выполняется более 1,5 тыс. операций
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В центре реконструктивной хирургии госпиталя им. Вишневского ежегодно выполняется более 1,5 тыс. операций 

ТК «Звезда» 7 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Одним из основных направлений центра является эстетическая хирургия и косметология.
В центре реконструктивной хирургии военного госпиталя им. Вишневского ежегодно выполняется более 1,5 тыс. оперативных вмешательств. Одним из основных направлений центра является эстетическая хирургия и косметология.
Ежегодно здесь выполняется более 1,5 тыс. операций различной степени сложности и направленности — от замещения дефектов тканей любой протяженности, площади и локализации до эстетических операций и косметологиче­ских процедур, связанных с возрастными и конституци­ональными измерениями. Ряд клинических случаев уникален.
В центре проводятся реконструктивно-восстановительные вмешательства любой сложности на верхних и нижних конечностях, а также в восста­новительной хирургии у онкологических больных.
Центр реконструктивной и пластической хирургии в настоящее время является единственным подобным подразделением не только в структуре медицинской службы Минобороны России, но и всех силовых ведомств. Здесь выполняются практически все виды пластических и эстетических операций, а также реконструктивные операции, устраняющие последствия боевой, техногенной, дорож­ной или иной травмы.
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