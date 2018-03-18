В центре реконструктивной хирургии госпиталя им. Вишневского ежегодно выполняется более 1,5 тыс. операций 

Одним из основных направлений центра является эстетическая хирургия и косметология.
В центре реконструктивной хирургии военного госпиталя им. Вишневского ежегодно выполняется более 1,5 тыс. оперативных вмешательств. Одним из основных направлений центра является эстетическая хирургия и косметология.
Ежегодно здесь выполняется более 1,5 тыс. операций различной степени сложности и направленности — от замещения дефектов тканей любой протяженности, площади и локализации до эстетических операций и косметологических процедур, связанных с возрастными и конституциональными измерениями. Ряд клинических случаев уникален.
В центре проводятся реконструктивно-восстановительные вмешательства любой сложности на верхних и нижних конечностях, а также в восстановительной хирургии у онкологических больных.
Центр реконструктивной и пластической хирургии в настоящее время является единственным подобным подразделением не только в структуре медицинской службы Минобороны России, но и всех силовых ведомств. Здесь выполняются практически все виды пластических и эстетических операций, а также реконструктивные операции, устраняющие последствия боевой, техногенной, дорожной или иной травмы.