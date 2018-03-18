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Штаб Бабурина сообщил о подвозе избирателей на автобусах в ряде регионов
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Штаб Бабурина сообщил о подвозе избирателей на автобусах в ряде регионов 

РИА «ФедералПресс» 7 часов назад
По его словам, речь идет о Волгоградской и Свердловской областях, а также в Краснодарском крае.
«По самой последней горячей информации от наших наблюдателей в Иркутске поступили данные о том, что представители Навального на УИКах имитируют вбросы затем снимают это на телефон и затем выбрасывают это в интернет как свершившися факт, как достоверную вещь. Эта имитация негативной ситуации отражается на работе комиссии», — рассказал он также журналисту «ФедералПресс».
«Также наши наблюдатели зафиксировали, как Ольга Бузова явилась на избирательный участок с изображением на груди майки портрета одного из кандидатов, — добавил Соин.
Из ряда сибирских регионов мы получили информацию о том, что там был подвоз голосующих.
Еще одно из нарушений о котором сообщают наши наблюдатели — в одной из школ Москвы была заблокирована дверь, и избиратели не могли попасть на избирательный участок.
Также наши наблюдатели сообщают о попытках агитации в день голосования за коммунистов и либералов.
«В целом мы должны отметить что ЦИК с нами работает открыто и прозрачно. Реагирует на все наши обращения и звонки», — резюмировал представитель штаба Сергея Бабурина.
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