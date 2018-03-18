Штаб Бабурина сообщил о подвозе избирателей на автобусах в ряде регионов

По его словам, речь идет о Волгоградской и Свердловской областях, а также в Краснодарском крае

«По самой последней горячей информации от наших наблюдателей в Иркутске поступили данные о том, что представители Навального на УИКах имитируют вбросы затем снимают это на телефон и затем выбрасывают это в интернет как свершившися факт, как достоверную вещь. Эта имитация негативной ситуации отражается на работе комиссии», — рассказал он также журналисту «ФедералПресс»

«Также наши наблюдатели зафиксировали, как Ольга Бузова явилась на избирательный участок с изображением на груди майки портрета одного из кандидатов, — добавил Соин.

Из ряда сибирских регионов мы получили информацию о том, что там был подвоз голосующих.

Еще одно из нарушений о котором сообщают наши наблюдатели — в одной из школ Москвы была заблокирована дверь, и избиратели не могли попасть на избирательный участок.

Также наши наблюдатели сообщают о попытках агитации в день голосования за коммунистов и либералов.