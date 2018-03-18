Врио министра культуры проголосовала в Кумухе

Врио министра культуры проголосовала в КумухеВрио министра культуры РД Зарема Бутаева проголосовала на президентских выборах.

Бутаева посетила избирательный участок № 881 в селе Кумух.

«Избирателям нужно прийти и проголосовать за того, кого они считают нужным, так как с их выбором связано будущее нашей республики и, конечно же, в целом всей страны. Сильный президент — сильная страна — это надо помнить. День выборов — ответственный день, в то же время это праздник, который объединяет всех нас.

Сегодня, находясь здесь, в Кумухе, мне отрадно наблюдать, как жители активно приходят на выборы, доказывая, что им не безразлична судьба страны», — отметила Зарема Бутаева.

После того, как Бутаева завершила голосование, она вместе с главой района Юсупом Магомедовым, нанесла визит в кумухский Дом культуры, чтобы осмотреть результаты ремонтных работ в рамках программы «Развитие культуры и туризма».

Завершением визита в Кумух для врио министры стал концерт на площадке Дома культуры, в котором участвовали школьники и артисты лакского музыкально-драматического театра.