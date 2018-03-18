Завершено народное голосование за объекты благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»

Сегодня жители региона выбирали и облик общественных территорий. Народное рейтинговое голосование должно определить, какие объекты будут благоустроены в этом году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». На выбор вынесено более сотни предложений и проектов. Как они преобразят внешность городов и сел, расскажет Мария Акимова.

Проект «Формирование комфортной городской среды» впервые стартовал в прошлом году. И всего за год работы из федерального бюджета на благоустройство городских и сельских территорий направлено 20 миллиардов рублей. К программе финансово подключились сами регионы и муниципалитеты. 2/3 средств ушло на дворы, остальное — на улучшение облика общественных пространств: скверов, бульваров, улиц. Так, в Самаре за счет программы полностью была отремонтирована площадь имени Куйбышева, в этом году завершится реконструкция 4-й очереди городской набережной, новый «фасад» и внутреннее наполнение получат Струковский сад, парк имени 50-летия Октября, Ботанический сад и многие другие места отдыха. 18 марта жители выбирали и городской комфорт — только в Самаре на голосование вынесено 79 проектов.

"Я тоже приняла в этом участие, поскольку мне как жителю и как главе города очень важно, чтобы город преобразовывался, становился краше, уютнее, я выбрала то, что близко мне в Советском районе, но у жителей Советского района есть возможность выбрать то, что близко им. Голосование покажет, какая же территория в Советском районе действительно важна жителям Советского района", — подчеркнула глава г. о. Самара Елена Лапушкина

Решится и судьба самого спорного объекта на спуске площади Славы: быть на ней стене или нет.

Наболевшие вопросы, касающиеся благоустройства, есть и в Тольятти . Там уже не один десяток лет обсуждается перспектива строительства новой транспортной артерии, которая должна соединить Центральный и Автозаводский районы. Проблема в том, что ее предлагают проложить через зеленый массив. Сторонники утверждают, что без трассы Тольятти встанет. А вот противники уверены: это ухудшит экологическую ситуацию. Второй спорный момент: расположение «Немов-центра» — на пустыре возле ДКИТ или все-таки рядом с «Волгарем».

"Настроение сегодня у всех должно быть хорошее, потому что мы реализуем своё право. Более того, сегодня мы решаем ещё и городские проблемы. Сейчас вот проголосую за общественное пространство: за или против лесной дороги. Пока не скажу. И сегодня мы по Автозаводскому району будем определять место строительство «Немов-центра», — отметил Сергей Анташев , глава г. о. Тольятти.

Как преобразится родной город, решают и жители Новокуйбышевска . Парки, скверы и улицы — всего 20 общественных территорий, которые претендуют на благоустройство по программе «Комфортная городская среда». Горожане голосуют за наиболее значимые, по их мнению, культурные объекты. Предпочтения разные, но желание одно: чтобы всё было отремонтировано. Выбор делают как в пользу общественных пространств, так и различных памятников и скульптур.

В Хворостянском районе на голосование вынесено 3 общественные территории: парк в поселке Масленниково, семейный парк в поселке Прогресс и мемориальный комплекс в честь святителя Николая в самом райцентре.

Напомним, до 10 февраля жители подавали заявки на благоустройство. И уже к 10 марта подготовили дизайн-проекты, всего же по региону их почти 400. По предварительным данным, проголосовал почти каждый второй житель региона. Окончательные итоги подведут в среду, 21 марта.