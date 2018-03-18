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Сведения о подвозе работников «Мосинжпроекта» и «Домстроя» на УИК №11 проверят в Москве
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Сведения о подвозе работников «Мосинжпроекта» и «Домстроя» на УИК №11 проверят в Москве 

РИАМО 8 часов назад
Фото: РИАМО
Факт подвоза сотрудников строительных компаний на столичные избирательные участки проверят в Московской городской избирательной комиссии, сообщил в воскресенье в ходе видеоконференции с ЦИК председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
В ходе мероприятия рассказали о том, что к участковой избирательной комиссии №11 в Басманном районе столицы организованно на автобусе приехали сотрудники компаний «Мосинжпроект» и «Домстрой развитие». Голосовали они не по месту прописки, а все вместе. По словам сотрудников, им за это руководство пообещало отгул, так как для них воскресенье объявили рабочим днем. Участок был расположен более чем в 10 километрах от офисов компаний и мест стройплощадок.
«Валентин Павлович (Горбунов — ред.), разберитесь, возьмите под личный контроль», — сказала председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
Горбунов, в свою очередь, отметил, что такая ситуация могла произойти как раз из-за работы в выходные дни.
«У нас много участков на территории новой Москвы, где ведется большое строительство, руководством принято решение о выделении специальных автобусов, так как их места расположения далеко от предприятий. Речь идет о подвозах руководителями предприятий, а не кандидатами, представителями партий. По тому, обещали ли отгул, не могу прокомментировать. Мы разберемся», — сказал Горбунов.
Он добавил, что если люди работают в выходной день, то им положена двойная оплата или, по соглашению, предоставление дополнительных выходных дней.
В воскресенье россияне выбирают президента страны, отдать свой голос за одного из восьми кандидатов можно до 20:00. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.
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