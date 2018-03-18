Сведения о подвозе работников «Мосинжпроекта» и «Домстроя» на УИК №11 проверят в Москве

Факт подвоза сотрудников строительных компаний на столичные избирательные участки проверят в Московской городской избирательной комиссии, сообщил в воскресенье в ходе видеоконференции с ЦИК председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов

В ходе мероприятия рассказали о том, что к участковой избирательной комиссии №11 в Басманном районе столицы организованно на автобусе приехали сотрудники компаний «Мосинжпроект» и «Домстрой развитие». Голосовали они не по месту прописки, а все вместе. По словам сотрудников, им за это руководство пообещало отгул, так как для них воскресенье объявили рабочим днем. Участок был расположен более чем в 10 километрах от офисов компаний и мест стройплощадок.

«Валентин Павлович (Горбунов — ред.), разберитесь, возьмите под личный контроль», — сказала председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова

Горбунов, в свою очередь, отметил, что такая ситуация могла произойти как раз из-за работы в выходные дни.

«У нас много участков на территории новой Москвы , где ведется большое строительство, руководством принято решение о выделении специальных автобусов, так как их места расположения далеко от предприятий. Речь идет о подвозах руководителями предприятий, а не кандидатами, представителями партий. По тому, обещали ли отгул, не могу прокомментировать. Мы разберемся», — сказал Горбунов.

Он добавил, что если люди работают в выходной день, то им положена двойная оплата или, по соглашению, предоставление дополнительных выходных дней.