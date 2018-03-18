Участие в выборах — свободный выбор каждого!

На территории следственного изолятора , который находится на ул. Гоголя, рано утром открылся избирательный участок №3792, председателем которого назначен заместитель начальника СИЗО-12 майор в/с Александр Карпов

Начальник СИЗО-12 полковник в/с Динислам Абдрахманов, переведенный на эту должность из Санкт-Петербурга чуть более года назад, также проголосовал здесь. Обычно сотрудники изолятора, которые в день голосования находится на службе, голосуют вместе с подследственными.

— По данным секретаря комиссии, — сообщил Динислам Абдулхалеевич, — нарушений нет ни со стороны заключенных, ни со стороны сотрудников изолятора. Граждане, находящиеся во время следствия под арестом, имеют право принимать участие в выборах. Лишены права голосовать лица, в отношении которых приговор вступил в законную силу.

Максим Смирнов. В помещении изолятора комната для голосования оборудована всем необходимым: урна для бюллетеней, кабинка для заполнения бюллетеней, стол для сотрудников избирательной комиссии. Участие в голосовании подследственные принимают добровольно и охотно. За ходом голосования следил наблюдатель от Общественной палаты

Корреспонденту разрешили задать подследственным вопрос на тему выборов.

— Вы телевизор смотрите? Понимаете, какая ситуация в стране и как важен в частности лично ваш голос?

— Все смотрим, газеты читаем, все понимаем. Если бы не понимали — не пришли.