Рейтинговое голосование по отбору общественных территорий для облагораживания проходит в городах Дагестана 

Выбранные объекты будут благоустроены в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», реализуемого по всей стране.
Жители Дербента голосуют за две общественные территории — улицу им. Гайдара и улицу Фермерскую.
Горожане г. Кизилюрта дают предпочтение парку-скверу Афганцев по улице Гагарина и парковую пешеходную зону (тротуар) по улице Интернатская в селении Бавтугай.
Прихожане г. Кизляра — парк имени Петра I (ул. Ленина, 10 «а») и парк им. Комсомола по ул. Чайковского.
«На 15.00 в рейтинговом голосовании в Дербенте приняли участие 15% от общего числа избирателей. В Кизляре по данным на это же время проголосовали за выбор общественной территории, подлежащей облагораживанию, 47,1% избирателей — 12, 368 человек», — сообщает депутат Народного Собрания Дагестана Нариман Темуркаев.
Проекты, которые выиграют в результате рейтингового голосования, будут полностью благоустроены в 2018 году: на объектах проведут ремонт, укладку асфальтового покрытия, установку пешеходных дорожек, мебели (урны, скамейки); парковые зоны озеленят и установят фонари ночного освещения.