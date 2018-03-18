Рейтинговое голосование по отбору общественных территорий для облагораживания проходит в городах Дагестана

Кизляре и Кизилюрте. Оно проходит в трех муниципалитетах республики — Дербенте

Выбранные объекты будут благоустроены в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», реализуемого по всей стране.

Жители Дербента голосуют за две общественные территории — улицу им. Гайдара и улицу Фермерскую.

Горожане г. Кизилюрта дают предпочтение парку-скверу Афганцев по улице Гагарина и парковую пешеходную зону (тротуар) по улице Интернатская в селении Бавтугай

Прихожане г. Кизляра — парк имени Петра I (ул. Ленина, 10 «а») и парк им. Комсомола по ул. Чайковского.

«На 15.00 в рейтинговом голосовании в Дербенте приняли участие 15% от общего числа избирателей. В Кизляре по данным на это же время проголосовали за выбор общественной территории, подлежащей облагораживанию, 47,1% избирателей — 12, 368 человек», — сообщает депутат Народного Собрания Дагестана Нариман Темуркаев.

Проекты, которые выиграют в результате рейтингового голосования, будут полностью благоустроены в 2018 году: на объектах проведут ремонт, укладку асфальтового покрытия, установку пешеходных дорожек, мебели (урны, скамейки); парковые зоны озеленят и установят фонари ночного освещения.