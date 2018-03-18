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Общественные наблюдатели проследили за ходом голосования в Югре
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Общественные наблюдатели проследили за ходом голосования в Югре 

АиФ Югра 8 часов назад
Фото: АиФ Югра
В Югре общественные наблюдатели впервые принимали участие в выборах в связи с изменениями в законодательстве.
Уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова и председатель общественной палаты Югры Ирина Максимова провели совещание с представителями общественности о ходе выборов.
22 муниципальных образования подключились по видеоконференцсвязи. Участники совещания — общественные наблюдатели, члены мониторинговой рабочей группы уполномоченного по правам человека, общественные помощники уполномоченного по правам человека по вопросам реализации избирательных прав лиц с ограниченными возможностями, координаторы общественной палаты автономного округа, руководители муниципальных штабов по формированию деятельности общественных наблюдателей на выборах президента РФ, общественные деятели, руководители муниципалитетов Югры.
Председатель Общественной палаты Югры Ирина Максимова отметила: «Сегодня, 18 марта, отмечается годовщина выхода наших космонавтов в открытый космос. Для общественных наблюдателей — это действительно как выход в космос. На сегодняшний день на избирательных участках работают свыше 3 тысяч наблюдателей, порядка 1600 из них — от общественной палаты Югры, 1400 — от общественной палаты Российской Федерации. Люди согласились совершенно бесплатно в свое свободное время выйти. Низкий поклон всем, кто работает».
Уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова поблагодарила общественников за активную гражданскую позицию и за помощь органам власти.
Отметим, что на 18:00 по местному времени явка в Ханты-Мансийском автономном округе составила 64,44% или 722 116 избирателей. До конца выборов остается совсем немного времени. Финальные данные по явке огласит окружная избирательная комиссия.
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