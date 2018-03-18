Александр Степанов о выборах президента России: «Беспрецедентная явка!»

«Я голосую на этом участке уже много лет, но такой явки я здесь никогда не видел», — признался Александр Степанов

По словам депутата, на участке было много людей, на автостоянке перед входом не было свободных мест, а когда он расписывался в списке избирателей, то заметил, что значительная часть страницы была уже заполнена подписями проголосовавших граждан.

"И это в 11 утра. Беспрецедентная явка!", — подчеркнул Александр Степанов.

Также депутат принял участие в референдуме по благоустройству общественных пространств. В частности, он высказал свое мнение о ситуации со стеной на площади Славы.

"Хоть я и выступаю против того, чтобы сносить то, что уже построено, как настоящий самарец, проголосовал за то, чтоб стена была пониже и чтобы открывался прекрасный вид на волжские просторы", — рассказал депутат.