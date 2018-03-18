На выборы в Самарской области заявился покойник 

Житель Самары, имя которого не разглашается, за несколько дней до выборов президента подал заявку о голосовании на дому. 18 марта члены УИК от участка №3012 пришли по указанному адресу, где им сообщили: потенциальный избиратель ушел из жизни. Более того, трагедия случилась до того, как в комиссию поступило соответствующее заявление.
Ситуацию прокомментировал председатель областного избиркома Вадим Михеев. Оказалось, заявку в УИК подала старшая по дому, где проживал покойный. Ранее он действительно изъявлял желание исполнить свой гражданский долг таким способом, но вскоре умер. Не узнав об этом, старшая по дому нечаянно внесла покойника в список желающих проголосовать по месту жительства. «Разумеется голосовать он не стал», — успокоил общественность Михеев.
Напомним, по состоянию на 15.00 часов в выборах президента РФ приняли участие почти половина избирателей Самарской области.