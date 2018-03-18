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Глава региона поздравил с днем рождения почетного гражданина Самарской области
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Глава региона поздравил с днем рождения почетного гражданина Самарской области 

ТРК Губерния 8 часов назад
Почетного гражданина Самарской области, Героя Социалистического Труда Елену Васильевну Шпакову с днем рождения лично поздравил глава региона. Она оставила Москву в далеких 50-х ради работы в Куйбышеве. Ей удалось отстоять строительство шоколадной кондитерской фабрики «Россия», которую она возглавляла больше 20 лет. Сегодня Елена Васильевна отмечает свой 93-й день рождения. В разговоре с главой региона она рассказала о тех работах, которые дарят ей дети. И о том, как балуют шоколадом, сваренным по авторским рецептам.
"Елена Васильевна, спасибо вам, что вы такой замечательный человек, такую энергию сохраняете — добрую, доброжелательную, людям ее дарите, новым поколениям. Елена Васильевна, здоровья вам, долгих лет, самой-самой активной жизни. Уверен, что вы и сейчас ставите перед собой новые задачи", — отметил глава региона Дмитрий Азаров.
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