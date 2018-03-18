Челябинка проголосовала на президентских выборах из Греции

«В здании областного правительства разместили кабинку для голосования, закрытый чемоданчик вместо урны, — рассказала женщина сайту „Первый областной“. — Как и положено, была комиссия и были наблюдатели. Мужчина записывал данные загранпаспорта, показывал, где расписаться, давал инструкции, бюллетень, и дальше я проходила в кабинку. Там была папка с информацией обо всех кандидатах. Не знаю точную цифру, но людей было много».

По словам челябинки, она пришла на избирательный участок в 11 утра — ей выдали талон № 48.

Голосование состоялось еще 11 марта.