Ещё
Челябинка проголосовала на президентских выборах из Греции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Челябинка проголосовала на президентских выборах из Греции 

РИА «ФедералПресс» 8 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«В здании областного правительства разместили кабинку для голосования, закрытый чемоданчик вместо урны, — рассказала женщина сайту „Первый областной“. — Как и положено, была комиссия и были наблюдатели. Мужчина записывал данные загранпаспорта, показывал, где расписаться, давал инструкции, бюллетень, и дальше я проходила в кабинку. Там была папка с информацией обо всех кандидатах. Не знаю точную цифру, но людей было много».
По словам челябинки, она пришла на избирательный участок в 11 утра — ей выдали талон № 48.
Голосование состоялось еще 11 марта.
Отметим, 18 марта на 18:00 местного времени явка по Челябинской области составила 49,32%.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Актриса Мария Кожевникова проголосовала в Вологде 9,47 % составила явка избирателей в Оренбургской области по состоянию на 10 часов утра Жительница Твери родила на избирательном участке
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал об изменениях в правительстве185
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина279
Путин получил первое поздравление с победой на выборах54
Путин отреагировал на ситуацию с голосованием на Украине33
Актер Добронравов госпитализирован44
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение