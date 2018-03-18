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Лежащая в машине рука стала поводом для шуток среди южноуральцев
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Лежащая в машине рука стала поводом для шуток среди южноуральцев 

АиФ 8 часов назад
Фото: АиФ
Рука, лежащая в салоне припаркованного автомобиля, стала поводом для шуток среди южноуральцев, фотографией в соцсети поделился житель Магнитогорска.
По словам автора снимка, он заметил конечность в машине, «не удержался» и сделал фото. В комментариях горожане принялись выдвигать свои версии того, кому может принадлежать рука. Некоторые в шутку предположили, что на снимке запечатлены останки человека, пытавшегося слить бензин.
«То-то я думаю, сообщений меньше стало, что бензин слили», — написал один из участников обсуждения.
«Кто-то дверь закрыл с размаху, а руку не убрал», — предположил другой горожанин.
«Купил с рук телефон с блокировкой от отпечатка пальца… Это в комплекте было», — высказал свою версию ещё один южноуралец.
«Просто чувак готовиться сделать предложение руки и сердца… там сзади ничего не было?», — уточнил другой комментатор.
«Это третья рука для переключения передач», — предположила одна из жительниц города.
Отметим, что ранее жителей Магнитогорска позабавил четвероногий «водитель», охранявший припаркованный автомобиль.
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