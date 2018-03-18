Ещё
Гандболистки сборной России проголосовали на выборах президента в Тольятти
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гандболистки сборной России проголосовали на выборах президента в Тольятти 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА Новости
САМАРА, 18 мар — РИА Новости. Гандболистки сборной России приняли участие в выборах президента России на избирательном участке на базе лицея №76 в Тольятти Самарской области, сообщает в воскресенье пресс-центр гандбольного клуба «Лада».
"Национальная команда России, готовящаяся к отборочному матчу чемпионата Европы против сборной Румынии, который состоится 21 марта на тольяттинской «Лада-Арене», в полном составе приняла участие в выборах президента РФ … Гандболистки и их тренеры, у которых сегодня был единственный на сборах в Тольятти выходной, совершили коллективный визит на избирательный участок, находящийся в лицее №76", — говорится в сообщении.
По данным пресс-центра, после того, как гандболистки и их тренеры проголосовали, для избирателей, находящихся на тот момент на территории лицея, была организована фотосессия с игроками команды. В ней приняла участие и уже завершившая игровую карьеру бывшая гандболистка «Лады» Ирина Близнова, капитан олимпийской сборной России на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.
Выборы президента России проходят 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии расположены в избирательном бюллетене.
За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
ВИДЖЕТ
РИА Новости: последние новости
В Санкт-Петербурге умер политолог Валерий Островский В Дагестане опечатали две урны для бюллетеней из-за информации о вбросах Белых и Маркелов проголосовали на выборах президента в СИЗО "Лефортово"
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал об изменениях в правительстве183
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина277
Путин получил первое поздравление с победой на выборах54
Путин отреагировал на ситуацию с голосованием на Украине33
Актер Добронравов госпитализирован44
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение