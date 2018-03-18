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Дмитрий Барыкин поздравил с профессиональным праздником нижегородских работников ЖКХ
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Дмитрий Барыкин поздравил с профессиональным праздником нижегородских работников ЖКХ 

В городе N 8 часов назад
Фото: В городе N
Председатель городской думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин от имени депутатов поздравил с профессиональным праздником работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба гордумы.
В своем обращении Барыкин выразил благодарность всем работникам сферы обслуживания и ЖКХ за их добросовестный труд и пожелал здоровья, благополучия и профессиональных успехов.
«Работники сферы жилищно-коммунального хозяйства, специалисты таких ключевых для городского хозяйства предприятий, как «Водоканал» и «Теплоэнерго», в круглосуточном режиме обеспечивают стабильную и бесперебойную работу учреждений и предприятий города, жилых домов, школ, детских садов, больниц и поликлиник. На ваших плечах лежит огромная ответственность за жизнеобеспечение Нижнего Новгорода. От профессионализма, компетентности работников ЖКХ во многом зависит стабильность экономического развития нашего города», — сказал Барыкин.
Напомним, ранее работников ЖКХ поздравил врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.
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