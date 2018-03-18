Дмитрий Барыкин поздравил с профессиональным праздником нижегородских работников ЖКХ

Председатель городской думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин от имени депутатов поздравил с профессиональным праздником работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба гордумы.

В своем обращении Барыкин выразил благодарность всем работникам сферы обслуживания и ЖКХ за их добросовестный труд и пожелал здоровья, благополучия и профессиональных успехов.

«Работники сферы жилищно-коммунального хозяйства, специалисты таких ключевых для городского хозяйства предприятий, как «Водоканал» и «Теплоэнерго», в круглосуточном режиме обеспечивают стабильную и бесперебойную работу учреждений и предприятий города, жилых домов, школ, детских садов, больниц и поликлиник. На ваших плечах лежит огромная ответственность за жизнеобеспечение Нижнего Новгорода. От профессионализма, компетентности работников ЖКХ во многом зависит стабильность экономического развития нашего города», — сказал Барыкин.