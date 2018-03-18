Выборы президента России в ЗАО

— Сегодня я встретил очень многих знакомых, — рассказал Артём Палецкий, представитель Корпуса наблюдателей. — Моя задача следить за честностью выборов и докладывать о всех нарушениях. Пока что мне не пришлось принимать меры. Представители старшего поколения, молодёжь и те, кто пришёл с маленькими детьми, подходят к делу ответственно. Про себя он добавил, что пойдёт голосовать в соседнюю школу в обеденный перерыв. Напомним, что до закрытия избирательных участков осталось 2 часа.