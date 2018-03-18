Ещё
Выборы президента России в ЗАО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Выборы президента России в ЗАО 

На Западе Москвы 8 часов назад
Фото: На Западе Москвы
Сегодня на избирательных участках в ЗАО можно было встретить певицу Валерию, Иосифа Пригожина, олимпийскую чемпионку Светлану Ромашину и других известных москвичей, присоединившихся к тысячам жителей нашего округа в этот важный для всей страны день.
— Сегодня я встретил очень многих знакомых, — рассказал Артём Палецкий, представитель Корпуса наблюдателей. — Моя задача следить за честностью выборов и докладывать о всех нарушениях. Пока что мне не пришлось принимать меры. Представители старшего поколения, молодёжь и те, кто пришёл с маленькими детьми, подходят к делу ответственно. Про себя он добавил, что пойдёт голосовать в соседнюю школу в обеденный перерыв. Напомним, что до закрытия избирательных участков осталось 2 часа.
На Западе Москвы: последние новости
Автохламу во дворе не место! Будет ли работать ярмарка выходного дня в Дорогомилове? 14 марта рядом с метро «Славянский бульвар» прошла акция «Я выбираю сам!»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал об изменениях в правительстве185
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина279
Путин получил первое поздравление с победой на выборах54
Путин отреагировал на ситуацию с голосованием на Украине33
Актер Добронравов госпитализирован44
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение