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Обыски прошли в районных налоговых Нижнего Новгорода
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Обыски прошли в районных налоговых Нижнего Новгорода 

Newsroom24 8 часов назад
Фото: Newsroom24
16 марта в налоговых Канавинского, Советского и Приокского районов прошли обыски. Об этом сообщает источник агентства новостей Newsroom24 в правоохранительных органах.
Согласно полученной информации, обыски проводили сотрудники Федеральной службы безопасности
Напомним, 7 июля 2015 года на должность руководителя Управления ФНС России по Нижегородской области приказом Министерства финансов Российской Федерации был назначен советник Российской Федерации 3 класса Владимир Шелепов, ранее исполнявший обязанности руководителя УФНС Ростовской области.
Как рассказал тогда новый руководитель налогового ведомства, он намерен сосредоточиться на повышении собираемости налогов.
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