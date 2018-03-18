Бедные британцы вымирают

Daly Mail сообщает о резком увеличении смертности в Великобритании в первые недели 2018 года. Показатели превышают обычные для этого времени года цифры на 12,4%. Официальные источники не могут найти объяснений такому резкому росту смертности.

Увеличение показателей не связано со старением населения, не виноваты ни эпидемия гриппа, ни холодная погода, которая в этом году не наступала до конца февраля.

Со здоровьем у людей тоже все хорошо: по статистике снизилось число страдающих ожирением, а заболевания, связанные с курением, резко упали после запрета на курение в общественных местах.

Между тем, наблюдается также и сокращение ожидаемой продолжительности жизни и большой разрыв между показателями между разными слоями населения. Оказалось, что в группе риска беднейшие группы населения. У них же наблюдается и увеличение детской смертности при рождении.

Со стороны комитета Палаты общин по вопросам здравоохранения прозвучал призыв к срочному расследованию. И пока основное направление расследования в том, что система здравоохранения и социального обеспечения не справляется с предъявляемыми к ней требованиями. Финансирование сферы недостаточное. Результаты по многим показателям ухудшились.

Одним из ответов могут быть именно меры жесткой экономии правительства. Сокращение социальных выплат пожилым людям и пособий по инвалидности оказало статистически значимое воздействие на рост смертности в последние годы.