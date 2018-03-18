Игорь Ермоленко: «Сейчас важно, не кто выиграет, а сколько человек придет на выборы»

«Не кто выиграет и с каким процентом, а сколько человек придет на выборы, какова будет явка», — отметил он

И тут, как считает лидер местного «Яблока», столкнулись две противоположные тенденции. Первая из них направлена на увеличение явки. Вторая — на игнорирование выборов вплоть до призывов не голосовать.

"Некоторое такое противостояние существует, особенно оно касается той части аудитории, которая обладает либеральными взглядами, — говорит Игорь Ермоленко. — Для либералов этот раскол — голосовать или не голосовать — сейчас имеет принципиально знаковое значение. К сожалению, в этой истории с «Давайте не голосовать» пострадает представленность людей с либеральными взглядами при формировании программы развития страны на ближайшее будущее".