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Политолог: высокая явка связана с политической сознательностью граждан
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Политолог: высокая явка связана с политической сознательностью граждан 

РИА «ФедералПресс» 8 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Политолог, заведующий кафедрой политико-правовых дисциплин Сургутского госуниверситета Надежда Ушакова связывает рекордные показатели с политической сознательностью граждан.
«Хотя не нужно списывать со счетов и сам уровень выборов, и связанный с ним интерес к итогам голосования. Федеральные выборы всегда вызывают большую активность граждан, чем местные. Тем более, что и предвыборная гонка была достаточно интересная, своей динамики этому процессу добавили и весьма непростые дебаты», — говорит эксперт.
Отметим, что по данным на 18:00 в Югре явка составляет 64,44%.
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