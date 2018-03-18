Политолог: высокая явка связана с политической сознательностью граждан

Политолог, заведующий кафедрой политико-правовых дисциплин Сургутского госуниверситета Надежда Ушакова связывает рекордные показатели с политической сознательностью граждан.

«Хотя не нужно списывать со счетов и сам уровень выборов, и связанный с ним интерес к итогам голосования. Федеральные выборы всегда вызывают большую активность граждан, чем местные. Тем более, что и предвыборная гонка была достаточно интересная, своей динамики этому процессу добавили и весьма непростые дебаты», — говорит эксперт.