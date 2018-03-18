Ещё
Роскомнадзор напомнил СМИ о запрете публиковать exit poll в день выборов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Роскомнадзор напомнил СМИ о запрете публиковать exit poll в день выборов 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Роскомнадзор в связи с возможной публикацией данных exit poll на Сахалине напомнил о противозаконности подобных действий.
Информационное агентство «Сахалин и Курилы» показало в своем видеосюжете данные exit poll, ролик опубликован в воскресенье после закрытия избирательных участков на Сахалине. Как сообщил РИА Новости представитель регионального избиркома, информации о данном нарушении в комиссию не поступало, однако специалисты планируют найти это видео. Секретарь ЦИК РФ Майя Гришина в свою очередь сообщила, что за это нарушение может грозить административная ответственность.
"Разъяснения по данной теме были опубликованы ранее на сайте ведомства", — заявили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию.
Ранее Роскомнадзор обращал внимание СМИ на то, что в течение пяти дней, предшествующих дню голосования, а также в день голосования запрещается опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами президента Российской Федерации. За нарушение указанных требований ст. 5.5 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность.
За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
ВИДЖЕТ
РИА Новости: последние новости
В Московской области зарегистрировали вброс бюллетеней В Санкт-Петербурге умер политолог Валерий Островский Работник дворца культуры "Горбунки" проголосовал в образе ракеты "Сармат"
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал об изменениях в правительстве185
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина279
Путин получил первое поздравление с победой на выборах54
Путин отреагировал на ситуацию с голосованием на Украине33
Актер Добронравов госпитализирован44
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение