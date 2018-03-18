Роскомнадзор напомнил СМИ о запрете публиковать exit poll в день выборов

МОСКВА , 18 мар — РИА Новости Роскомнадзор в связи с возможной публикацией данных exit poll на Сахалине напомнил о противозаконности подобных действий. Информационное агентство «Сахалин и Курилы» показало в своем видеосюжете данные exit poll, ролик опубликован в воскресенье после закрытия избирательных участков на Сахалине. Как сообщил РИА Новости представитель регионального избиркома, информации о данном нарушении в комиссию не поступало, однако специалисты планируют найти это видео. Секретарь ЦИК РФ Майя Гришина в свою очередь сообщила, что за это нарушение может грозить административная ответственность. "Разъяснения по данной теме были опубликованы ранее на сайте ведомства", — заявили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию. Ранее Роскомнадзор обращал внимание СМИ на то, что в течение пяти дней, предшествующих дню голосования, а также в день голосования запрещается опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами президента Российской Федерации. За нарушение указанных требований ст. 5.5 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность. За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>> ВИДЖЕТ