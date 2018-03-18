Сельские районы Самарской области оправдывают статус лидеров гражданской активности

По данным Облизбиркома, на 3 часа дня почти половина жителей региона, имеющих право голоса, проголосовали на выборах президента страны. В малых городах показатель явки перешагнул 60%-ный барьер, в сельских районах он уже приближается к 80%. Лидирующая тройка сельских муниципалитетов на 3 часа дня выглядела так: Красноармейский, Пестравский, Шенталинский. В этих районах, по данным областного избиркома, явка составила 75%. На считаные десятые отстал Камышлинский район, замкнув первую пятерку. На территории данного муниципалитета проживает около 11 тысяч человек, чуть менее 7 тысяч имеют право голоса. В районе работают 14 избирательных участков, на выборы люди идут семьями и большими компаниями. Особо активно голосуют жители отдаленных деревень и сел. Жителям населенных пунктов, где не образован отдельный избирательный участок, предоставлены дополнительные автобусы, чтобы можно было доехать до мест голосования. Явку в 70% показывает Сергиевский район.

Явка в малых городах области к трем часам дня составила чуть более 60%. Среди голосующих много молодежи. Для Милены Богдановой из Жигулевска эти выборы — первые в жизни. Милене, как и всем жителям области, которые голосуют в этом году впервые, на избирательных участках вручили обложки для паспортов, наборы стикеров и календари. Вся процедура заняла у девушки считаные минуты. Несмотря на волнение, новоиспеченная избирательница считает, что выполнила свой первый гражданский долг

"Мы же выбираем будущее. Если мы не выберем, то потом не надо жаловаться. От нас зависит выбор", — поделилась Милена.