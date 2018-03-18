Ещё
Сельские районы Самарской области оправдывают статус лидеров гражданской активности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сельские районы Самарской области оправдывают статус лидеров гражданской активности 

ТРК Губерния 8 часов назад
По данным Облизбиркома, на 3 часа дня почти половина жителей региона, имеющих право голоса, проголосовали на выборах президента страны. В малых городах показатель явки перешагнул 60%-ный барьер, в сельских районах он уже приближается к 80%. Лидирующая тройка сельских муниципалитетов на 3 часа дня выглядела так: Красноармейский, Пестравский, Шенталинский. В этих районах, по данным областного избиркома, явка составила 75%. На считаные десятые отстал Камышлинский район, замкнув первую пятерку. На территории данного муниципалитета проживает около 11 тысяч человек, чуть менее 7 тысяч имеют право голоса. В районе работают 14 избирательных участков, на выборы люди идут семьями и большими компаниями. Особо активно голосуют жители отдаленных деревень и сел. Жителям населенных пунктов, где не образован отдельный избирательный участок, предоставлены дополнительные автобусы, чтобы можно было доехать до мест голосования. Явку в 70% показывает Сергиевский район.
Явка в малых городах области к трем часам дня составила чуть более 60%. Среди голосующих много молодежи. Для Милены Богдановой из Жигулевска эти выборы — первые в жизни. Милене, как и всем жителям области, которые голосуют в этом году впервые, на избирательных участках вручили обложки для паспортов, наборы стикеров и календари. Вся процедура заняла у девушки считаные минуты. Несмотря на волнение, новоиспеченная избирательница считает, что выполнила свой первый гражданский долг
"Мы же выбираем будущее. Если мы не выберем, то потом не надо жаловаться. От нас зависит выбор", — поделилась Милена.
ТРК Губерния: последние новости
За первые сутки продаж распределено более 300 тыс. билетов на ЧМ-2018 Житель Тольятти накопил 42 тыс. руб. долга за неоплаченные штрафы ГИБДД Зарплаты для 30 тыс. населения региона повысят до прожиточного минимума
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал об изменениях в правительстве185
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина279
Путин получил первое поздравление с победой на выборах54
Путин отреагировал на ситуацию с голосованием на Украине33
Актер Добронравов госпитализирован44
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение