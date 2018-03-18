На 18:00 явка на выборы в регионе составила 57,43% 

Волга Ньюс: последние новости

В регионе обработан 51% протоколов: 76,61% набирает Владимир Путин при явке в 70%

Оксана Круглова: "Замечания, которые фиксируют видеонаблюдатели, в основном носят технический характер"

Виктор Кудряшов: "Я хочу поблагодарить тех, кто пришел на участки, определив будущее России"