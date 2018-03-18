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На 18:00 явка на выборы в регионе составила 57,43%
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На 18:00 явка на выборы в регионе составила 57,43% 

Волга Ньюс 8 часов назад
Среди отстающих по этому показателю — Октябрьский (42,06%) и Кировский (49,85%) районов Самары. По активности же граждан лидирует Хворостянский (88,04%) и Клявлинский (86,62%) районы.
Волга Ньюс: последние новости
В регионе обработан 51% протоколов: 76,61% набирает Владимир Путин при явке в 70% Оксана Круглова: "Замечания, которые фиксируют видеонаблюдатели, в основном носят технический характер" Виктор Кудряшов: "Я хочу поблагодарить тех, кто пришел на участки, определив будущее России"
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