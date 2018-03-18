Глава кировского облизбиркома сообщил о нехватке бюллетеней на двух участках

«В область на период выборов прибыло около 60 тысяч человек, а убыло 17 тысяч. Это связано с сезонными работами, студентами и военными. Там, где у нас базируются военные, сразу возникла нехватка бюллетеней. Причем значительная. Не хватает бюллетеней в ЗАТО Первомайский и на участке, который располагается на железнодорожном вокзале Кирова. С учетом того, что явка будет не 100%, а запас бюллетеней рассчитан на нее, их не придется перебрасывать их с одного на другой участок», — объяснил глава избиркома.

Правда, по словам главы облизбиркома, были небольшие технические проблемы: из-за холода два избирательных участка в районах Кировской области пришлось переводить в другие помещения. Также вышел из строя один КОИБ, но на участке имелось два устройства, поэтому это не сказалось на его работе. Камеры, подчеркнул Круглов, работали на всех участках.

Глава облизбиркома рассказал, что трое кировчан хотели забрать бюллетень «на память», но это не является нарушением: «У нас зафиксировано несколько таких случаев. Это не нарушение, если он где-нибудь потом не „всплывёт“. В таком случае у избирателя берется объяснение, а бюллетень подлежит изъятию».

Напомним, больше 48% кировчан пришли на избирательные участки к 15.00 часам.