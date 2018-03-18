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Библиотека Военно-медицинской академии подписала соглашение на использование базы данных Web of Science
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Библиотека Военно-медицинской академии подписала соглашение на использование базы данных Web of Science 

ТК «Звезда» 8 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Ресурс предоставляет объективные метрики, основанные на цитировании в самых значимых для научного сообщества международных и региональных журналах, книгах и сборниках.
В электронном читальном зале информационно-библиографического отдела фундаментальной библиотеки Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в рамках национальной подписки осуществляется доступ к междисциплинарной реферативной базе данных Web of Science.
Web of Science охватывает свыше 50 млн записей в 16 тыс. наиболее влиятельных журналов по всему миру, в том числе тех, что находятся в открытом доступе, и 120 тыс. материалов конференций в области естественных, общественных, гуманитарных наук и искусства.
Ресурс предоставляет объективные метрики, основанные на цитировании в самых значимых для научного сообщества международных и региональных журналах, книгах и сборниках. Он является наиболее авторитетной международной реферативной базой данных научного цитирования.
Платформа оснащена русскоязычным интерфейсом. Доступ к ресурсу осуществляется исключительно по IP-адресам компьютеров электронного читального зала. Здесь можно воспользоваться помощью библиографов, которые готовы выполнить квалифицированный тематический поиск по информационному запросу.
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