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Романов первым проголосовал в Колпинском районе Санкт-Петербурга
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Романов первым проголосовал в Колпинском районе Санкт-Петербурга 

Парламентская газета 8 часов назад
Фото: Парламентская газета
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту Михаил Романов первым проголосовал в Колпинском районе Санкт-Петербурга и проинспектировал организацию выборного процесса.
Вместе с Михаилом Романовым на участок приехали главный федеральный инспектор по Санкт-Петербургу Виктор Миненко, глава Колпинского района Санкт-Петербурга Анатолий Повелий и депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Елена Киселева. В ожидании старта избирательного дня жители Понтонного поблагодарили Михаила Романова за помощь, которую он постоянно оказывает посёлку Понтонный, и обратились к депутату с просьбой и впредь не забывать место, откуда он сам родом.
«Дорогие друзья, спасибо большое за тёплые слова. Я родился в Понтонном и, как вы знаете, сейчас представляю Колпинский и Фрунзенский районы в Государственной Думе. Вы можете в ежедневном режиме обращаться ко мне с любыми просьбами и жалобами, на все проблемы я активно откликаюсь», — сказал Михаил Романов.
За выборами Президента России следите в онлайн-трансляции «Парламентской газеты».
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