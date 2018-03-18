Романов первым проголосовал в Колпинском районе Санкт-Петербурга

Вместе с Михаилом Романовым на участок приехали главный федеральный инспектор по Санкт-Петербургу Виктор Миненко, глава Колпинского района Санкт-Петербурга Анатолий Повелий и депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Елена Киселева . В ожидании старта избирательного дня жители Понтонного поблагодарили Михаила Романова за помощь, которую он постоянно оказывает посёлку Понтонный, и обратились к депутату с просьбой и впредь не забывать место, откуда он сам родом.

«Дорогие друзья, спасибо большое за тёплые слова. Я родился в Понтонном и, как вы знаете, сейчас представляю Колпинский и Фрунзенский районы в Государственной Думе. Вы можете в ежедневном режиме обращаться ко мне с любыми просьбами и жалобами, на все проблемы я активно откликаюсь», — сказал Михаил Романов.