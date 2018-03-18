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Мэр Ярославля прокатился на бесплатном автобусе, чтобы напомнить пассажирам о важном
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Мэр Ярославля прокатился на бесплатном автобусе, чтобы напомнить пассажирам о важном 

76.ru 8 часов назад
Фото: 76.ru
— Узнали мэра-то? — женщин, сидящих в автобусе, обклеенном символикой акции «Решаем вместе», этот вопрос врасплох не застал. Узнали.
— Здравствуйте! С праздником! Проголосовали уже? Молодцы какие. Как вам, удобно? — спросил Владимир Слепцов пассажирок про бесплатный проезд.
— Да каждый бы день так!
— Сегодня день самоуправления, мы выбираем территорию, которую будем благоустраивать, — мэр напомнил, чтобы горожане не оставались в стороне и активно участвовали в проекте по благоустройству города.
Сегодня можно бесплатно воспользоваться услугами муниципального общественного транспорта в течение всего дня. Такая возможность есть для проезда на трамваях, автобусах и троллейбусах. Добраться бесплатно можно даже до участков, к которым ранее не ходил общественный транспорт. По запросам избирательных комиссий организовано 10 дополнительных прямых маршрутов. Например, чтобы жители микрорайона Долматово добрались до избирательного участка № 106 запущен дополнительный автобус. Никаких документов для этого предъявлять не требуется. #выборы2018 #18марта
Публикация от Владимир Слепцов (@vladimir_slepcov) 18 Мар 2018 в 5:28 PDT  Однако разделить радость главы города по поводу бесплатного проезда смогли не все. В адрес редакции 76.ru и в комментариях в нашей группе «ВКонтакте» десятками сыплются жалобы на то, что автобусы отказываются везти бесплатно. Люди перечисляют номера: 19, 19-к, 18, 22, 93-г, 6, 21… Автобусов перечислено немало.
Похоже, из-за этого объявления о бесплатном проезде возникла большая неразбериха. О том, что бесплатно возить будет только муниципальный транспорт, сказали, а вот как его отличить от частного — нет. Никаких пометок об этом снаружи автобусов нет. Путаница идет ещё и от того, что некоторые частные маршрутки по собственной инициативе решили прокатить сегодня горожан бесплатно.
Тем не менее отказывать могут и в муниципальных, поэтому мэрия просит присылать свои жалобы в управление городского транспорта Ярославля по телефону 40-45-70 либо в справочную Яргортранса 30-40-95.
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