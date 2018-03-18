«Это техническая ошибка». Наблюдатели от КПРФ зафиксировали «нарушение» в Нижневартовске

На видео, снятом наблюдателями, зафиксирован процесс разбора ситуации, что называется «с колес». Видно, что члены комиссии пытаются понять, что произошло и объясняют произошедшее одному из наблюдателей.

Член комиссии 1: «Вместо Петрова записался Сидоров (имена изменены)»Член комиссии 2 «А почему (паспортные — прим. ред.) данные-то его не внесены, Сидорова?»Член комиссии 1: «За ним пошли». Член комиссии 2: «Вот Петрова паспортные данные, а Сидоров расписался здесь. Сейчас мы за ним сходим». Член комиссии 1: «Человек просто поставил подпись не в том месте. Сейчас за ним сходят и ошибку мы исправим». Наблюдатель: «А он подавал заявление на выездное?» (имеется в виду заявление о невозможности прийти на избирательный участок, что даёт ему право голосовать дома, в присутствии членов УИК — прим. ред.)?Член комиссии 2: «Это не выездное. Это исправление технической ошибки. Пошли за избирателем, чтобы он расписался в графе, в своей графе». Наблюдатель: «Но это же нарушение, нельзя ходить. Он сам не просил, чтобы его приглашали».

В территориальной избирательной комиссии Нижневартовска заявили, что не знают о «нарушении», так как никакой официальной информации с избирательного участка на этот счет не поступало. Председатель УИК № 624 Нижневартовска также опровергает информацию о том, что было зафиксировано нарушение.

«Это была техническая ошибка, которая была урегулирована в течение часа. Никто никакого заявления не писал», — говорит Валентина Полинская, председатель УИК № 624.

Однако, проведя элементарную процедуру факт-чекинга, удалось выяснить, что на видео действительно зафиксирован типичный случай, правда не «каруселей», а описки. Ошиблись два человека: голосующий и член УИК. Ошибку, кстати, исправили за 30 минут.

«Мужик просто расписался не в той строке, это действительно не нарушение, а ошибка человека. Мы его нашли, он пришел и, после проверки паспорта, заполнил данные верно. Никакого криминала абсолютно. Все без нарушения законодательства», — рассказал наблюдатель от КПРФ