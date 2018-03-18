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Витушева подчеркнула важность участия в выборах президента РФ
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Витушева подчеркнула важность участия в выборах президента РФ 

РИАМО 8 часов назад
Фото: РИАМО
В школе №31 в подмосковных Химках свой голос за президента России отдала руководитель Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева, отметив, что тем самым определяет будущее страны на ближайшие шесть лет, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.
«Я думаю, что эти выборы очень важны. Сегодня прийти и проголосовать должны все. Голос каждого очень важен. Мы определяем будущее страны на ближайшие шесть лет. Я хочу видеть свою страну сильной и процветающей. Я хочу, чтобы в Подмосковье были чистые и ухоженные улицы, благоустроенные дворы, большое количество детских садов и школ. Я голосую за счастливое будущее своей семьи. Один из моих сыновей сегодня впервые участвует в выборах. Он очень ответственно и серьезно относится к этому событию», — отметила Витушева.
В воскресенье россияне выбирают президента страны, отдать свой голос за одного из восьми кандидатов можно до 20:00. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.
Найти избирательный участок по адресу проживания или рядом с местом пребывания, а также узнать контакты участков можно через сервис ЦИКа.
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