Министр ЖКХ и строительства России Михаил Мень проголосовал в поселке Семхоз

В поселке Семхоз Сергиево‐Посадского района оставил свой голос министр жилищно‐коммунального хозяйства и строительства Российской Федерации Михаил Мень . Он проголосовал в культурно‐просветительском центре «Дубрава».

В Семхозе Михаил Александрович родился, и каждые выборы приезжает сюда.

День очень важный, решающий для страны, потому что мы определяем будущее нашего государства на ближайшие шесть лет. Очень серьезный срок, и от этого выбора многое зависит, куда мы будем двигаться, как, какими темпами. Очень часто можно услышать разговоры, что «от нашего голоса ничего не зависит», может быть, и не стоит ходить. Это неправильно, потому что, не приходя на выборы, вы по сути отдаете право распоряжаться будущим страны

каким-то другим людям. Всегда нужно помнить об этом, когда принимается решение остаться дома и не ходить на выборы

— Михаил Мень.

Как прокомментировал сегодняшние выборы министр, судя по явке в среднем по стране, явка очень неплохая, это говорит о том, что люди осознают необходимость принятия участия в голосовании.