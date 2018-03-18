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Министр ЖКХ и строительства России Михаил Мень проголосовал в поселке Семхоз
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Министр ЖКХ и строительства России Михаил Мень проголосовал в поселке Семхоз 

360tv.ru 8 часов назад
Фото: 360tv.ru
В поселке Семхоз Сергиево‐Посадского района оставил свой голос министр жилищно‐коммунального хозяйства и строительства Российской Федерации Михаил Мень. Он проголосовал в культурно‐просветительском центре «Дубрава».
В Семхозе Михаил Александрович родился, и каждые выборы приезжает сюда.
День очень важный, решающий для страны, потому что мы определяем будущее нашего государства на ближайшие шесть лет. Очень серьезный срок, и от этого выбора многое зависит, куда мы будем двигаться, как, какими темпами. Очень часто можно услышать разговоры, что «от нашего голоса ничего не зависит», может быть, и не стоит ходить. Это неправильно, потому что, не приходя на выборы, вы по сути отдаете право распоряжаться будущим страны
каким-то  другим людям. Всегда нужно помнить об этом, когда принимается решение остаться дома и не ходить на выборы
— Михаил Мень.
Как прокомментировал сегодняшние выборы министр, судя по явке в среднем по стране, явка очень неплохая, это говорит о том, что люди осознают необходимость принятия участия в голосовании.
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