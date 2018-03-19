Жители Одинцова приняли участие в голосовании по благоустройству

Одновременно с выборами президента в Одинцове голосовали за территории для благоустройства. Жители выбирали из двух вариантов, как будет выглядеть Центральная площадь. Уже в ближайшее время «баранка», как называют ее местные жители, примет новый облик. Что же там может появиться — расскажет телеканал «360».

Сразу после президентских выборов одинцовцы отправились еще раз ставить галочки в бюллетенях. Но только жители выбирали не лидера нашей страны, а то, как будет выглядеть Центральная площадь уже в ближайшем будущем. Две концепции реконструкции предложили одинцовцам.

Первая, что называется более насыщенная, что называется объекты потребительского рынка. То есть кафе, рестораны. И более современные материалы — декингом замощенные. Вторая не менее интересная. Меньше объектов обслуживания, но там интересные беседки, брусчатка и так далее

Такое народное голосование провели благодаря федеральной программе «комфортная городская среда». Ее цель — привести в порядок парки, скверы, пешеходные и набережные зоны в ближайшие несколько лет. Так по выбору жителей Подмосковья 140 объектов обретут совершенно новый вид.

Очень здорово, что есть на выбор разные варианты проектов. Понятно, что у людей у всех свои вкусы, и принципиально важно их спросить, как им будет комфортно. Скажу, что говорили мы уже, что Московская область является лидером благоустройства. По итогам 2017 года, 1 место поделили Московская область и Татарстан . И это такой очень позитивный результат

Глава Одинцовского района Андрей Иванов тоже приехал выбрать вариант благоустройства центральной площади. Руководитель муниципалитета пообещал, по итогам все замечания и предложения жителей проанализирует главный архитектор, и тогда уже сформируют единую концепцию проекта.

Результаты голосования объявят через месяц. Объекты, которые наберут наибольшее количество голосов, благоустроят уже в 2018 году. А остальные пространства до конца 2022 года.