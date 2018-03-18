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В Коми деревенская жительница приехала голосовать на снегоходе
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В Коми деревенская жительница приехала голосовать на снегоходе 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 мар — РИА Новости. Глава сельского поселения Кипиево в Ижемском районе республики Коми Вадим Рочев привез на снегоходе 18-летнюю жительницу деревни Чаркабожа к избирательному участку, сообщается на сайте муниципального района Ижемский.
Девушке 14 марта исполнилось 18 лет, поэтому она не успела проголосовать досрочно, когда предоставлялась возможность.
"Евдокия Ануфриева благодарна Вадиму Рочеву, что он помог ей преодолеть 15 километров до избирательного участка и отвез обратно домой", — отмечается в сообщении.
В республике Коми голосование на выборах президента РФ проходит на 660 избирательных участках. К 15.00 в республике проголосовали 46,71% избирателей.
За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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