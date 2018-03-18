Сдал оборону. Почти разваленный Редутный дом в Рязани заселяют бомжи

О том, что собственник её проведёт, редакция «АиФ-Рязань» писала ещё два года назад. В тех статьях мы скромно обратили внимание, что реставрация Редутного дома была бы хорошим подарком к 240-летию Рязанской губернии.

Ничего не сделали

2018 год — как раз год 240-летия губернии. Увы, воз и ныне там. Памятник ещё больше обветшал. И стал пристанищем для неких лиц, которые, чтобы попасть в полуразваленный дом, не постеснялись выбить двери и окна.

Напомним, кому принадлежит здание. В 2016 году в Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области в ответе на наш запрос рассказали, что «объект культурного наследия федерального значения „Редутный дом“ находится в федеральной собственности. Охранное обязательство оформлено в 2013 году с филиалом №6 Федерального государственного казённого учреждения „1586 военный клинический госпиталь“ Министерства обороны Российской Федерации . Кроме того, в ведомстве уточнили, что „в соответствии с охранным обязательством, ремонтно-реставрационные работы на объекте должны быть проведены до конца 2017 года“.

Два года назад на наш запрос откликнулось и Министерство обороны РФ. В Департаменте имущественных отношений Минобороны Российской Федерации рассказали, что „в настоящее время прорабатывается вопрос о дальнейшем использовании „Редутного дома“ в интересах Вооружённых Сил РФ. При отсутствии перспектив такого использования Департамент будет рассматривать вопрос о передаче памятника федерального значения в муниципальную собственность“.

Пока памятник городу не передали. И никакие реставрационные работы там не провели. Это, правда, не расстраивает „гостей“ Редутного дома. Кстати, об их появлении в военном госпитале знают. Уж на проходной его филиала, где мы побывали, точно…

Есть шанс?

К счастью, не всё так безнадёжно. Мы, для начала, вновь обратились в Государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия Рязанской области. Руководитель ведомства Денис Зайцев подтвердил, что в соответствии с заключенными охранными обязательствами ремонтно-реставрационные работы на объекте действительно должны были провести до конца прошлого года.

»Приказом Минкультуры РФ от 01.07.2015 №1887 предусмотрено направление собственником объекта в уполномоченный орган охраны объектов культурного наследия уведомления о выполнении требований охранного обязательства, — рассказывает Денис Зайцев. — Подобного уведомления, оформленного в отношении Редутного дома, в нашу инспекцию не поступало».

И, наконец-то, хоть какие-то действия по факту.

«На основании вышеизложенного, а также в связи с обращением редакции газеты «АиФ-Рязань», мы организовали проведение мероприятия по контролю за состоянием объекта культурного наследия, по результатам которого будем решать вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности, — поясняет начальник Госинспекции по охране объектов культурного наследия региона».

Ответ пресс-службы Минобороны о ситуации с Редутным домом скоро на сайте RZN.AIF.RU.

Важно!

Почему столько внимания к Редутному дому в год 240-летия Рязанской губернии?

«Речь идёт о комплексе, в который помимо Редутного дома входят первая губернская (градская) больница, в которой сейчас расположена поликлиника №14, и Дом трудолюбия, в котором разместился колледж. Редутный дом — это первое в Рязани каменное общественное здание, построенное по Екатерининскому плану. Так что оно напрямую связано с началом становления Рязани как губернского центра, — рассказывает кандидат исторических наук Дмитрий Филиппов . — Доходный Редутный дом построили в 1785 году на средства Приказа общественного призрения. В разное время размещались и губернское дворянское собрание, и благородный пансион, и женская богадельня, и сиротский дом, и дом для умалишенных, и даже аптека. В 1931 сюда въехал военный госпиталь Рязанского гарнизона. Позже его перепрофилировали в эвакогоспиталь».

Есть мнение

Руководитель туристско-образовательного проекта «Я вам покажу!» Ксения Паначёва:

«Я периодически вожу экскурсии, которые заканчиваются у Редутного дома. Увы, показывать там уже нечего. Дом всё больше разваливается. Но обратите внимание: рядом с Редутным домом поликлиника №14, которая тоже является федеральным памятником, и которая уже давно тоже ждёт реставрации. И никак не дождётся. Что уж говорить о заброшенном здании».