100-летняя тулячка проголосовала в свой день рождения

За праздничным столом отметить столетие бабушки собралась вся большая семья Любови Михайловны. Дети, внуки, правнуки и праправнуки приехали поздравить бабушку. К родственникам добавились члены участковой избирательной комиссии. Они приехали к юбилярше с переносной урной и подарками.

На участке организована экспозиция, рассказывающая о туляках-героях, а также выставка макетов современного оружия производства тульских оборонных заводов. Николай Макаровец и Алексей Дюмин здесь же пообщались со школьниками.

В Тульской области к 15 часам проголосовали более половины избирателей. Промежуточные итоги по явки сообщил председатель облизбиркома Сергей Костенко на брифинге в специально организованном в день выборов пресс-центре. Наиболее активны жители сельских территорий. Так, в Каменском районе области явка превысила 63 процента, в Тепло-Огаревском — 59, в Куркинском — 58. В Туле на избирательные участки пришли почти 50 процентов жителей, имеющих право участвовать в голосовании.

На этих выборах в Туле работают около 20 иностранных наблюдателей. Представители миссии по наблюдению за выборами ОБСЕ /БДИЧП отметили высокую активность избирателей.

— Люди идут голосовать целыми семьями, — заметил наблюдатель из Республики Беларусь Сергей Лущ. — Нас никто не ограничивал, мы имеем доступ ко всей информации. Никаких нарушений или провокаций в Тульской области мы не зафиксировали. Процесс голосования проходит максимально прозрачно и соответствует международным нормам.