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Видео: Жители Екатеринбурга и Челябинска выбирают президента
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Видео: Жители Екатеринбурга и Челябинска выбирают президента 

Российская Газета 8 часов назад
Средний и Южный Урал активно голосует на президентских выборах.
Как рассказали в областном Избиркоме, для голосования слабовидящих свердловчан записали аудиофайлы с текстом бюллетеня и изготовили трафареты для их самостоятельного заполнения. На участках есть специальные брошюры со шрифтом Брайля, где содержатся сведения о кандидатах. Людям с ограниченными возможностями помогают волонтеры.
В Екатеринбурге на 518 из 552 постоянных участков установлены системы видеонаблюдения. Впервые съемка ведется и во всех 80 территориальных избирательных комиссиях. Кроме того, опробована принципиально новая технология: в местах голосования и подсчета бюллетеней установили компактные IP-камеры с флэшками, на которые можно записать до 64 Гб информации. Картинку с камер передают в HD-качестве.
На половине избирательных участков Челябинской области также установлены средства видеонаблюдения с передачей изображения в интернет. «Видео транслируется в Сети, оно сопровождается информацией о дате и времени, номере избирательного участка, наименовании ТИК», — пояснили в южноуральском Избиркоме.
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