Видео: Жители Екатеринбурга и Челябинска выбирают президента

Средний и Южный Урал активно голосует на президентских выборах.

Как рассказали в областном Избиркоме, для голосования слабовидящих свердловчан записали аудиофайлы с текстом бюллетеня и изготовили трафареты для их самостоятельного заполнения. На участках есть специальные брошюры со шрифтом Брайля, где содержатся сведения о кандидатах. Людям с ограниченными возможностями помогают волонтеры.

Екатеринбурге на 518 из 552 постоянных участков установлены системы видеонаблюдения. Впервые съемка ведется и во всех 80 территориальных избирательных комиссиях. Кроме того, опробована принципиально новая технология: в местах голосования и подсчета бюллетеней установили компактные IP-камеры с флэшками, на которые можно записать до 64 Гб информации. Картинку с камер передают в HD-качестве.