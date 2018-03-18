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«Мы тебя расстреляем»: житель Башкирии заявил в полицию об угрозе жизни
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«Мы тебя расстреляем»: житель Башкирии заявил в полицию об угрозе жизни 

ufa1.ru 9 часов назад
Фото: ufa1.ru
Курьезный случай приключился 18 марта в Салаватском районе республики. Исполнив свой гражданский долг, 67-летний житель Малояза выходил из избирательного участка. У крыльца он обратился с вопросом к мужчине, мол, а ты чьих будешь, хлопчик? Тот ответил, что является наблюдателем от штаба кандидата в президенты Явлинского.
Пенсионер оценивающе глянул на собеседника и изрек:
— Все равно мы вас всех расстреляем, — и неспешно удалился восвояси.
Напуганный наблюдатель обратился за помощью в полицию. Пенсионера вскоре вычислили, но когда полиция явилась к нему в дом, удивлению дедушки не было предела.
— Так я ведь просто пошутил, — пытался увещевать он стражей порядка.
По словам источника Ufa1, сейчас в полиции решается вопрос — как поступить с грозным шутником.
А вот в штабе Павла Грудинина не до смеха: наблюдатели кандидата в президенты стали свидетелями вброса бюллетеней на избирательных участках в Уфе.
Как рассказал «Ъ-Уфа» глава башкирского рескома КПРФ Юнир Кутлугужин, наблюдатели зафиксировали вбросы на трех участках Уфы: школе №56 на бульваре Плеханова, детсаду №25 на улице Лесозаводской и школе №115 на улице 50 лет СССР. Правда, на видео попали только два из них. Общественники подали жалобы в Следком Башкирии.
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