«Мы тебя расстреляем»: житель Башкирии заявил в полицию об угрозе жизни

Курьезный случай приключился 18 марта в Салаватском районе республики. Исполнив свой гражданский долг, 67-летний житель Малояза выходил из избирательного участка. У крыльца он обратился с вопросом к мужчине, мол, а ты чьих будешь, хлопчик? Тот ответил, что является наблюдателем от штаба кандидата в президенты Явлинского.

Пенсионер оценивающе глянул на собеседника и изрек:

— Все равно мы вас всех расстреляем, — и неспешно удалился восвояси.

Напуганный наблюдатель обратился за помощью в полицию. Пенсионера вскоре вычислили, но когда полиция явилась к нему в дом, удивлению дедушки не было предела.

— Так я ведь просто пошутил, — пытался увещевать он стражей порядка.

По словам источника Ufa1, сейчас в полиции решается вопрос — как поступить с грозным шутником.

А вот в штабе Павла Грудинина не до смеха: наблюдатели кандидата в президенты стали свидетелями вброса бюллетеней на избирательных участках в Уфе