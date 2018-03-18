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Андрей Гиберт призывает ямальцев не спать, а выбрать будущее страны
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Андрей Гиберт призывает ямальцев не спать, а выбрать будущее страны 

ИА Север-Пресс 9 часов назад
Фото: ИА Север-Пресс
За полтора часа до окончания голосования председатель ямальского Избиркома Андрей Гиберт призвал сделать свой выбор тех, кто еще не побывал на избирательных участках. В эти минуты он собирается на свой участок, чтобы заполнить и опустить бюллетень в избирательную урну.
«Еще есть время выполнить свой гражданский долг. Будущее России в ближайшие шесть лет зависит от каждого из вас», — обратился он к избирателям.
На 18:00 свой голос за будущего президента страны отдали 84,86 процента ямальцев, внесенных в список избирателей. Отставание от показателей 2012 года составляет 0,43 процента. В Красноселькупском районе проголосовали 94,81 процента избирателей, в Новом Уренгое -90,45, Муравленко — 90,45, в Шурышкарском районе — 90,31, Надымском — 89,49, Приуральском — 89,43, Тазовском — 87,41, Ямальском — 87,24, Ноябрьске — 83,87, Губкинском — 79,39, Лабытнангах — 77, 67, Салехарде — 76, 44, в Пуровском районе — 74,26 процента.
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