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Огромная кобра «попросила» людей о помощи в деревни
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Огромная кобра «попросила» людей о помощи в деревни 

13 Новостей.ru 9 часов назад
Фото: 13 Новостей.ru
Интересные новости пришли из Индии, где ежегодно от укусов змей гибнут более пяти тысяч человек. Жители Индии уже привыкли к постоянным нападкам змей и делают всё возможное, чтобы обезопасить себя от их укусов, в том числе и запасаются различными средствами от укусов. Но в этот раз обошлось без жертв. Обычно агрессивные Королевские кобры не ведут себя так, но видимо виной всему большая засуха, которая была в Индии. Кобра вела себя спокойна и подняла голову. Местные жители быстро смекнули, что змея страдает от жажды и напоили её водой. После этого, она скрылась в кустах. Хорошо, когда человек живёт в гармонии с природой, но к сожалению такие случае довольно редки.
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