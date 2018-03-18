Огромная кобра «попросила» людей о помощи в деревни 

Интересные новости пришли из Индии, где ежегодно от укусов змей гибнут более пяти тысяч человек. Жители Индии уже привыкли к постоянным нападкам змей и делают всё возможное, чтобы обезопасить себя от их укусов, в том числе и запасаются различными средствами от укусов. Но в этот раз обошлось без жертв. Обычно агрессивные Королевские кобры не ведут себя так, но видимо виной всему большая засуха, которая была в Индии. Кобра вела себя спокойна и подняла голову. Местные жители быстро смекнули, что змея страдает от жажды и напоили её водой. После этого, она скрылась в кустах. Хорошо, когда человек живёт в гармонии с природой, но к сожалению такие случае довольно редки.