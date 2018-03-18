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Жители деревни в Сосновском районе пришли голосовать в недостроенный дом
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Жители деревни в Сосновском районе пришли голосовать в недостроенный дом 

АиФ 9 часов назад
Фото: АиФ
Жители деревни Ужовка Сосновского района 18 марта голосовали на выборах президента РФ на избирательном участке, который за неимением какого-либо социально-общественного места открыли в одном из деревенских домов, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
В списках избирательного участка значится порядка 400 человек. Сотрудники избирательной комиссии участка отмечают, что жители деревни дисциплинированы и к 18.00 многие из них уже проголосовали.
«Ни школы, ни садика, ни библиотеки в нашей деревне я не припомню, чтоб когда-то было. Поэтому голосовать на выборах мы ходили в контору отделения племзавода «Россия», которое у нас тут было много лет. А теперь, когда не стало и этого, голосовать приглашают в один из домов. Свой избирательный участок нашли по флагу около одного из домов», — рассказала жительница Ужовки Людмила.
Жители деревни отмечают, что выборы «по-домашнему» — это хорошо, но всё же селяне были бы рады появлению в деревне хоть какого-нибудь места для встреч и общих праздников.
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