Ещё
Сергей Березкин: «Официальные данные по явке подтверждаются визуальными впечатлениями наших наблюдателей»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сергей Березкин: «Официальные данные по явке подтверждаются визуальными впечатлениями наших наблюдателей» 

Портал органов государственной власти Ярославской области 9 часов назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
Промежуточные итоги деятельности общественных наблюдателей, которые ведут мониторинг хода избирательной кампании в регионе 18 марта, подвел председатель Общественной палаты Ярославской области Сергей Березкин.
Сейчас на избирательных участках работают свыше 1800 человек, выдвинутых региональной Общественной палатой, и более 600, выдвинутых Общественной палатой Российской Федерации.
— Для нас очень важно, что в выборах Президента России сегодня впервые активно участвуют общественные наблюдатели с официальным статусом, — подчеркнул Сергей Березкин. — Это более 2 тысяч человек самых разных профессий, взглядов, политически независимых, но вместе с тем ответственных и заинтересованных в том, чтобы процесс выборов прошел прозрачно, честно, чисто. Большей частью это молодежь, которая хорошо разбирается в своих правах и обязанностях и грамотно оценивает ситуацию. Мы уже проехали по участкам, пообщались с наблюдателями и получили подробную картину происходящего.
Председатель Общественной палаты Ярославской области сообщил, что выборы в регионе проходят без нарушений.
— Возникали некоторые технические вопросы, но они не являлись нарушениями и были решены. Считаю, что такая ситуация — это в том числе следствие активной работы наших представителей, — отметил Сергей Березкин. — В соответствии с законом наблюдатели вправе присутствовать при подсчете голосов и подписании протокола. Так что могу уверенно сказать: жители нашего региона увидят абсолютно объективную картину происходящего.
Он также добавил, что официальные данные о явке подтверждаются визуальными впечатлениями работающих на участках общественных наблюдателей.
— Мы с самого утра видим, как много людей оживленно идут на участки, — сказал Сергей Березкин. — Приходят целыми семьями, в хорошем настроении. Во многом это объясняется заботой об избирателях: организованы культурно-развлекательные программы, конкурсы, спортивные состязания «Мама, папа, я — спортивная семья», работают ярмарки. Люди видят, что сегодня они в центре внимания.
Портал органов государственной власти Ярославской области: последние новости
Заявление о голосовании по месту нахождения можно оформить в УИК до 14 часов 17 марта Наблюдатели из Казахстана не выявили нарушений на выборах в Ярославской области Жители Ярославля выбирают, какую территорию благоустроят в этом году
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал об изменениях в правительстве186
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина279
Путин получил первое поздравление с победой на выборах54
Путин отреагировал на ситуацию с голосованием на Украине33
Актер Добронравов госпитализирован44
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение