Сергей Березкин: «Официальные данные по явке подтверждаются визуальными впечатлениями наших наблюдателей»

Сергей Березкин. Промежуточные итоги деятельности общественных наблюдателей, которые ведут мониторинг хода избирательной кампании в регионе 18 марта, подвел председатель Общественной палаты Ярославской области

Сейчас на избирательных участках работают свыше 1800 человек, выдвинутых региональной Общественной палатой, и более 600, выдвинутых Общественной палатой Российской Федерации

— Для нас очень важно, что в выборах Президента России сегодня впервые активно участвуют общественные наблюдатели с официальным статусом, — подчеркнул Сергей Березкин. — Это более 2 тысяч человек самых разных профессий, взглядов, политически независимых, но вместе с тем ответственных и заинтересованных в том, чтобы процесс выборов прошел прозрачно, честно, чисто. Большей частью это молодежь, которая хорошо разбирается в своих правах и обязанностях и грамотно оценивает ситуацию. Мы уже проехали по участкам, пообщались с наблюдателями и получили подробную картину происходящего.

Председатель Общественной палаты Ярославской области сообщил, что выборы в регионе проходят без нарушений.

— Возникали некоторые технические вопросы, но они не являлись нарушениями и были решены. Считаю, что такая ситуация — это в том числе следствие активной работы наших представителей, — отметил Сергей Березкин. — В соответствии с законом наблюдатели вправе присутствовать при подсчете голосов и подписании протокола. Так что могу уверенно сказать: жители нашего региона увидят абсолютно объективную картину происходящего.

Он также добавил, что официальные данные о явке подтверждаются визуальными впечатлениями работающих на участках общественных наблюдателей.

— Мы с самого утра видим, как много людей оживленно идут на участки, — сказал Сергей Березкин. — Приходят целыми семьями, в хорошем настроении. Во многом это объясняется заботой об избирателях: организованы культурно-развлекательные программы, конкурсы, спортивные состязания «Мама, папа, я — спортивная семья», работают ярмарки. Люди видят, что сегодня они в центре внимания.