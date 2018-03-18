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Общественный наблюдатель Ольга Кильдярова: «Важен голос каждого»
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Общественный наблюдатель Ольга Кильдярова: «Важен голос каждого» 

Волга Ньюс 9 часов назад
Общественный наблюдатель Олга Кильдярова работает на участке 5028 на ул. Черемшанской, 2а. На данном участке установлены системы КОИБ. Перед стартом голосования девушка приняла участие в их проверке и удостоверилась в том, что урны пустые.
Первую волну голосующих Оля Кильдярова отметила уже в первые минуты работы избирательного участка.
Замечаний к процессу голосования, согласно информации из ее постов, зафиксировано не было. На 17:30, по ее словам, на участке проголосовало 1220 человек.
Ольга Кильдярова не только наблюдает, но и голосует в первый раз — в честь важного события девушке преподнесли подарок — обложку на паспорт «Я люблю Россию».
Во второй половине дня она отправилась вместе с членами избирательной комиссии на поквартирный обход граждан, которые написали заявление для голосования на дому.
"Есть люди, которые написали заявления, по разным причинам они не могут прийти проголосовать на участок, и мы приходим к ним на дом. Важен голос каждого", — написала Оля Кильдярова.
Общественные наблюдатели активно делятся своими впечатлениями под хэштегами: #ОбщественныйНаблюдатель #ЗаЧестныеВыборы #ЯНаблюдатель #Выборы2018, #СамараВыбирает.
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